Плановые отключения в Мурманске на 13 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 14.45 12 мая до выполнения работ 13 мая - ул. Миронова, 12;

с 9.00 13 мая до выполнения работ - ул. Кильдинская, 9;

9.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 66/19.

От горячего водоснабжения:

с 15.00 4 мая до выполнения работ 13 мая - ул. Сафонова, 26;

с 9.00 11 мая до 16.00 13 мая - ул. Ломоносова, 10 корп. 2, 10 корп. 3;

с 9.00 12 мая до 17.00 13 мая - ул. Ломоносова, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 21/10;

с 9.00 12 мая до 16.00 16 мая – просп. Ленина, 24;

9.00 — 17.00 - ул. Генералова, 12; ул. Челюскинцев, 35.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Книповича, 41, 43, 45, 53, 55.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 4, 5; ул. Книповича, 61 корп. 2; ул. Аскольдовцев, 33; ул. Октябрьская, 40.

От электроснабжения:

9.00 — 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.