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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.20 08:30

Плановые отключения в Мурманске на 13 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 ноября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Ушакова, 18.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 11 ноября до 16.00 13 ноября – просп.Кольский, 26, 28;

9.00 – 13.00 - ул. Кильдинская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 9;; ш. Верхнеростинское, 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9.

О холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Гаджиева, 5, 7, 9, 10а. 11, 12, 13, 14, 14а, 16;

9.00 – до выполнения - ул. Привокзальная, 6.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 80; ул. Полярные Зори, 45 корп. 1, 46; ул. Халатина, 11а; пер. Арктический, 16; ул. Нахимова, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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