Плановые отключения в Мурманске на 13 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 октября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 12 октября до 17.00 13 октября - ул. Зои Космодемьянской, 10, 12, 14;

с 9.00 12 октября до 17.00 14 октября – просп. Кольский, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.