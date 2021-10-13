Плановые отключения в Мурманске на 13 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ш. Верхеростинское, 66; ул. Домостроительная, 24, 24а.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 11 октября до 16.00 13 октября - пр-д. Молодёжный, 8; ул. Зои Космодемьянской, 22, 24.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 35 корп.2; ул. Гагарина, 3, 31; ул. Полухина, 9; ул. Гаджиева, 14;
10.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 1/7.
От электроснабжения:
11.00 — 14.00 - ул. Бабикова, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.