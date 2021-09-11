Плановые отключения в Мурманске на 13 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 7.00 8 сентября до выполнения работ 13 сентября - ул. Адмирала Ушакова, 14.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 13 сентября до 16.00 14 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 2, 7, 9; ул. Полярный Круг, 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 18.00 - ул. Хлобыстова, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.