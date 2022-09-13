Плановые отключения в Мурманске на 13 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 88.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 12 сентября до 16.00 14 сентября – просп. Кольский, 106 корп. 4; пр-д. Молодежный, 11; ул. Зои Космодемьянской, 11;
9.00 — 16.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 – просп. Кольский, 165, 167, 169, 171, 173;
9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 47а.
От электроснабжения:
с 9.30 13 сентября до выполнения работ - ул. Адмирала Ушакова, 7 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.