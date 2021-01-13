Плановые отключения в Мурманске на 13 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 января.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 12 января до 17.00 14 января- ул. Крупской, 24, 29, 31, 42.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп.Кольский, 171, 173; ул. Каменная, 2 корп. 3; ул. Павлика Морозова, 1/7, 2/11; просп.Героев-североморцев, 71, 75.

От электроснабжения:

11.00 – 13.00 - ул. Бабикова, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.