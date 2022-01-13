Плановые отключения в Мурманске на 13 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 января.
От горячего водоснабжения:
с 16.00 12 января до выполнения работ 13 января – просп. Ленина, 24;
с 9.00 13 января до 16.00 14 января - пер. Якорный, 16; пр-д. Ледокольный, 29;
9.00 — 14.00 – просп. Кольский, 166.
От холодного водоснабжения:
10.00 — 14.00 – просп. Кольский, 218, 220, 222, 224, 226, 228; ул. Капитана Копытова, 4, 5, 7, 9, 16.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 218, 220, 222; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Павлика Морозова, 1/7, 2/11; просп. Героев-североморцев, 71, 75; ул. Коминтерна, 20.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Нахимова, 5, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.