Плановые отключения в Мурманске на 14-16 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14-16 мая.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 12 мая до 16.00 16 мая – просп. Ленина, 24;

9.00 — 13.30 - ул. Зои Космодемьянской, 10, 12;

9.00 — 17.00 - ул. Загородная, 20.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Шабалина, 4;

ул. Героев Рыбачьего, 26 корп. 3.

От газоснабжения:

14 мая

10.00 — 15.00 - ул. Марата, 20; ул. Зелёная, 78; ул. Аскольдовцев, 37, 41.

От электроснабжения:

14 мая

9.00 — 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.

15 мая

9.00 — 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.