Мурманская область. Арктика (16+)13.04.20 17:49
Плановые отключения в Мурманске на 14 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 апреля.
От горячего водоснобжения:
8.30 – 12.00 - ул. Заводская (мкр.Росляково), 11, 13, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 9; ул. Зелёная (мкр.Росляково), 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; ул. Приморская (мкр.Росляково), 1, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 3.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 12:00 - ул. Карла Маркса, 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Zdoroviak
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Арина
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Николай Федорович К.
10.04.20 10:17
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