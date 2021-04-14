Мурманчанам предлагают пройти опрос «Какой будет площадь Пять Углов?»Выбираем цветовое оформление фасада будущей школы на Казарменном переулке Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.04.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 14 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 апреля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 12 апреля до 16.00 14 апреля - ул. Капитана Орликовой, 30, 31;

с 9.00 12 апреля  до 18.00 19 апреля – просп. Ленина, 26;

с 10.00 12 апреля до выполнения работ 16 апреля – просп. Кольский, 7;

с 10.00 12 апреля до выполнения работ 14 апреля - ул. Папанина, 20;

9.00 – 17.00 - ул. Шабалина, 23.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Бондарная, 8.

От газоснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Адмирала Лобова, 9;

10.00 – 16.30 - ул. Лесная, 8, 10, 12, 17; пер. Охотничий, 19; ул. Халатина, 21; ул. Шмидта, 39/1; ул. Нахимова, 23; пер. Арктический, 8, 10, 14.

От электроснабжения:

11.00 – 14.00 – просп. Кольский, 70.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Тамара Александровна Ушинская, член клуба «Дети военного Мурмана».
14.04.21 15:55
Я и мои коллеги по клубу с болью и негодованием посмотрели, а затем обсудили телевизионный сюжет о состоянии производственной базы Управления дорожного хозяйства города Мурманска в Ленинском АО и ужа
Комментарий к новости:Производственная база ММБУ «УДХ» осталась в СССР
Сергей Иванович
10.04.21 01:47
еще было бы здорово это онлайн выводить)
Комментарий к новости:Наливай и пей! «Мурманскводоканал» переходит на автоматический контроль качества воды
Рудаметов Сергей Борисович
09.04.21 22:34
Класс
Комментарий к новости:Столовая-кафе - школы Мурманска активно готовят проекты «Arctic school»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Платежи за капремонт на почте временно будут приниматься с комиссией-PRO Валюту (16+)Курс доллара свалился почти на 1,6 рубля, евро – почти на 1,4 рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика