Плановые отключения в Мурманске на 14 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 апреля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 12 апреля до 16.00 14 апреля - ул. Капитана Орликовой, 30, 31;

с 9.00 12 апреля до 18.00 19 апреля – просп. Ленина, 26;

с 10.00 12 апреля до выполнения работ 16 апреля – просп. Кольский, 7;

с 10.00 12 апреля до выполнения работ 14 апреля - ул. Папанина, 20;

9.00 – 17.00 - ул. Шабалина, 23.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Бондарная, 8.

От газоснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Адмирала Лобова, 9;

10.00 – 16.30 - ул. Лесная, 8, 10, 12, 17; пер. Охотничий, 19; ул. Халатина, 21; ул. Шмидта, 39/1; ул. Нахимова, 23; пер. Арктический, 8, 10, 14.

От электроснабжения:

11.00 – 14.00 – просп. Кольский, 70.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.