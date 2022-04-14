Плановые отключения в Мурманске на 14 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — до выполнения – просп. Ленина, 13, 15, 17, 5, 7, 9; ул. Полярные Зори, 1, 11, 3, 5, 7, 9.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Капитана Орликовой.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 13.00 – просп. Героев-североморцев, 13, 17 корп.2.
От холодного водоснабжения:
9.30 — до выполнения - ш. Североморское (Росляково), 7, 9; ул. Заводская (Росляково), 2.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Книповича, 44 корп. 1; ул. Адмирала Ушакова, 8; ул. Халатина, 21.
От электроснабжения:
11.00 — 12.00 – просп. Героев-североморцев, 39;
10.00 — 12.00 – просп. Ленина, 94; ул. Володарского, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.