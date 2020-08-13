Плановые отключения в Мурманске на 14 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 августа.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 24 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 4 августа по 17 августа - остановка котельной по ул. Фестивальная – 18 домов;

с 6 августа по 19 августа - остановка котельной «Роста» - 114 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 11 августа по 17 августа - опрессовка (гидравлические испытания) от Южной котельной –564 дома.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 17.00 - пер. Портовый, 52; ул. Коминтерна, 14, 16. 18, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 13, 15, 2, 4, 6, 8.

От горячего и холодного водоснабжения:

11.00 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 23, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9; ул. Инженерная, 3, 5, 6, 8, 7, 12.

От газоснабжения:

9.00 – 16.30 - ул. Советская (мкр. Росляково), 2;

9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 26; ул. Чумбарова-Лучинского, 5.

АО «Мурманская ТЭЦ» сообщает, что с 23.00 13 августа до 5.00 14 августа для проведения проверки технологических защит перед отопительным сезоном 2020-2021г. на насосной станции № 7 будет приостановлена подача теплоносителя по следующим объектам.

ул.Старостина, 2а, 4, 6, 8, 10;

ул.Карла Маркса, 52, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 56, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ,38/1, 48, 26, 15, 17, 19, 15а, 35, 39, 27, 29, 25, 25а, 23/51;

ул.Планерная, 3;

ул.Академика Книповича, 48, 52, 22, 24, 25, 19/1, 36, 38, 40, 27, 29, 31а, 33/1, 33/2, 37, 41, 35/1,35/2, 39/3, 33/3, 39, 39/2, 51а, 35/3, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 46, 49а, 49/1, 49/2, 49/4, 49/3, 61/2, 61/3, 65, 59, 61/1, 63, 67, 42, 44, 20, 34, 36а;

ул.Рогозерская, 4, 13, 15;

ул.Радищева, 2, 7, 9, 11, 13, 15, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 14/1, 22, 26;

ул.Гвардейская. 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 19, 1а;

Северный проезд, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 21, 23, 25;

ул.Папанина, 1, 3/1, 4;

ул.Софьи Перовской, 43, 43/1;

ул.Буркова, 4, 5, 6, 11/18, 13, 15, 17, 17а, 19/2, 19а, 21, 23, 25, 30, 32, 36, 32/1, 47, 39, 41, 43, 45, 49, 34, 51а, 31, 27, 29, 35, 33, 37;

ул.Полярные Зори, 51/33, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 47, 52, 58, 62, 46а, 48, 50, 60, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43/1, 45/1, 43/2, 35, 35/2, 25/1, 29/1, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/3, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 20, 12, 14, 16, 18, 17/3, 17/2, 17/4, 41/4, 28/13, 26, 24, 22, 21/1, 21/2, 21/3, 19, 23, 30, 34, 25а, 27/2;

ул.Трудовые Резервы, 4, 6, 8, 5, 3, 7, 9, 11, 11а, 13;

ул.Тарана. 1, 2, 3, 4, АГК №7, 24, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 6, 14, 18, 22;

ул.Сполохи, 9, 7, 8, 5, 4, 6, 1, 3;

ул.Новое плато, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22;

ул.Сомова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;

ул.Полярной Правды, 2, 2а, 4, 6, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.