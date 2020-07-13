Плановые отключения в Мурманске на 14 июля
Плановые отключения в Мурманске на 14 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 июля.
Ремонт котельной:
с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;
с 7 июля до выполнения 20 июля – плановый ремонт (полная остановка) Восточная котельная – 458 дома;
с 7 июля до выполнения 20 июля – плановый ремонт (остановка по горячему водоснабжению) Восточная котельная – 492 дома.
Гидравлические испытания тепловой сети:
С 14 июля по 16 июля испытания на тепловые потери от Южной котельной – 564 дома.
От горячего водоснабжения:
8.30 – 16.30 - ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20; ул. Декабристов, 4/22; ул. Максима Горького, 15, 17/4; ул. Новосельская, 4; ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4; ул. Халтурина, 11, 16, 7, 9.
От горячего и холодного водоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Капитана Копытова, 4, 7;
11.00 – 13.00 - ул. Крупской, 22.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Пищевиков, 6; ул. Загородная, 26; ул. К. Либкнехта, 36а;
9.00 – 20.00 - ул. Адмирала Лобова, 53, 55, 57.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.