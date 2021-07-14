Плановые отключения в Мурманске на 14 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 6 июля до выполнения 19 июля - плановый ремонт котельной Северная (АО «МЭС») – 492 дома;

с 12 июля до выполнения 25 июля - плановый ремонт Дизельной котельной (п. Дровяное) (МУП «Мурманская управляющая компания») – 4 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт от котельной ТЦ «Росляково -1» (филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть») - 67 домов.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 12.00 - пр-д Ледокольный, 11; ул. Беринга, 24, 26, 28;

13.30 – 16.30 - ул. Бочкова, 8; ул. Достоевского, 7, 8.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Спортивная, 9, 13, 14, 16; пер. Хибинский, 2.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Олега Кошевого, 6 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.