Плановые отключения в Мурманске на 14 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 5 июля до выполнения работ 18 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 464 дома;

с 12 июля до выполнения работ 25 июля – плановый ремонт котельной «Восточная» - 721 дом;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Абрам-Мыс» - 19 домов;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Росляково-1» - 41 дом;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля — плановый ремонт котельной «Абрам-Мыс» — 19 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 2, 32 корп. 3;

9.00 — 18.00 - пр-д. Ледокольный, 27, 29, 31; пер. Якорный, 4а, 6, 6а, 14, 16, 18/33;

10.00 — 14.00 - ул. Старостина, 93.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 7;

10.00 — 13.00 - ул. Книповича, 21;

10.00 — 16.00 – просп. Ленина, 46.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.