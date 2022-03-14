Плановые отключения в Мурманске на 14 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 марта.

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Ковалева, 10, 12, 14, 20; ул. Маяковского, 1, 3, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.