Плановые отключения в Мурманске на 14 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 14.00 – просп. Кольский, 86, 100, 168; ул. Бабикова, 9, 10; ул. Зелёная, 32; ул. Капитана Орликовой, 40; ул. Шабалина, 5;
9.00 – 15.30 - пр-д. Молодёжный, 3, 4, 5, 6, 8;
9.00 – 16.45 – просп. Героев-североморцев, 76 корп.1, 78.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 12 мая до 16.00 14 мая - ул. Капитана Буркова, 23;
с 9.00 13 мая до 16.00 14 мая - ул. Халтурина, 1;
с 9.00 13 мая до 16.00 15 мая - ул. Советская, 21; ул. Спортивная, 7/6; ул. Халтурина, 3.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 18.00 - ул. Карла Маркса, 16; ул. Володарского, 13.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 5, 6, 24, 25; ул. Книповича, 37; ул. Марата, 22; просп. Ленина, 78; ул. Комсомольская, 3а; ул. Сафонова, 22/23, 24/26;
10.00 – 16.00 - ул. Капитана Пономарева, 5; ул. Павлова, 57, 59.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.