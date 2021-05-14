Плановые отключения в Мурманске на 14 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Морская, 1, 3;

9.00 – 14.00 – просп. Кольский, 5

9.00 – 16.00 - ул. Александрова, 10, 12, 14; ул. Халатина, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 13 мая до 16.00 14 мая - ул. Зелёная, 78, 82;

с 15.30 13 мая до выполнения работ 15 июня - ул. Полярные Зори, 17 корп. 3;

9.00 – 17.00 - ул. Беринга, 13, 15;

10.00 – 17.00 - проезд Капитана Тарана, 2.

От холодного горячего водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Гаджиева, 10а, 14, 1а.А

От газоснабжения:

10.00 – 14.00 – просп. Героев-североморцев, 67;

10.00 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 4, 7, 8; ул. Книповича, 61 корп. 3; ул. Генералова, 3/20; ул. Декабристов, 10, 12; ул. Аскольдовцев, 43, 45; ул. Самойловой, 9, 14, 18.

От электроснабжения:

11.00 – 15.00 - ул. Шевченко, 11а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.