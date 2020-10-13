Плановые отключения в Мурманске на 14 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 14 октября до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 43

От горячего водоснабжения:

с 9.00 13 октября до 17.00 15 октября - ул. Зои Космодемьянской, 18;

с 9.00 14 октября до 16.00 16 октября - пр-д. Молодёжный, 3, 4, 5;

9.00 – 23.59 - ул. Загородная, 28; ул. Челюскинцев, 32, 34.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 – просп. Ленина, 65, 74, 76, 78, 80; ул. Комсомольская, 2;

9.00 – 14.00 – просп. Героев-североморцев, 3 корп. 2, 5 корп. 3.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Полухина, 11, 12, 12а; ул. Коммуны, 16/14, 18, 20; ул. Миронова, 13; просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1; ул. Николаева, 4, 9.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Миронова, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.