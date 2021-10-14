Плановые отключения в Мурманске на 14 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 октября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 25.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Коммуны, 20; ул. Полухина, 11, 12; просп. Героев-североморцев, 3 короп.1; ул. Николаева, 4.
От электроснабжения:
0.00 — 7.00 – пр-д. Капитана Тарана, 1, 2, 4, 6; ул. Капитана Буркова, 6, 17, 17а, 19/2, 19а, 21, 23, 25; ул. Профессора Сомова, 2/19, 4, 6;
10.00 — 13.00 - ул. Павлика Морозова, 4а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.