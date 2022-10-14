Плановые отключения в Мурманске на 14 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 октября.

От газоснабжения:

10.00 — 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 1, 32 корп. 2; ул. Гаджиева, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.