Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 сентября.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 45, 47а; ул. Нахимова, 22; ул. Разина, 3, 5; ул. Сафонова, 28а.

От холодного водоснабжения:

0.00 – 23.59 - ул. Гончарова, 14; ул. Осипенко, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 37а; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 5, 15а, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3, 31 корп. 1, 31 корп. 2; ул. Сафонова, 12, 14; ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 7 корп. 1, 7 корп. 2; ул. Хлобыстова, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 16 корп. 2, 16 корп. 3;

9.30 – 19.00 - ул. Самойловой, 7, 9, 18.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.