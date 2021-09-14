Андрей Чибис подписал постановление о создании природного парка «Териберка»Стимулировать тех, кто на местах должен делать свою работу - Андрей Чибис впервые провёл гибридную «прямую линию»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.09.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 13 сентября до 16.00 14 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 2, 7, 9; ул. Полярный Круг, 1.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Морская, 11; ул. Зои Космодемьянской, 1.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 – просп. Кольский, 2, 6; ул. Новое Плато, 19, 20; ул. Коминтерна, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Такая работа». Художественный сериал, 26 серия (16+)13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается сезонное снижение цен на картофель, морковь и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть растут, а курс доллара снижается к евро-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовал капитальный ремонт энергоблока №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Росимущество поддержало идею Народного фронта передавать конфискат нуждающимся
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика