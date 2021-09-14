Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 13 сентября до 16.00 14 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 2, 7, 9; ул. Полярный Круг, 1.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Морская, 11; ул. Зои Космодемьянской, 1.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 – просп. Кольский, 2, 6; ул. Новое Плато, 19, 20; ул. Коминтерна, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.