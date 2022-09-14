Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 46, 48, 50; ул. Жуковского, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18; ул. Набережная, 1/2, 3, 3А, 7, 7а, 13, 15; ул. Нахимова, 6, 8, 10; ул. Торцева, 1.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 12 сентября до 16.00 14 сентября – просп. Кольский, 106 корп. 4; пр-д. Молодёжный, 11; ул. Зои Космодемьянской, 11;
с 9.00 14 сентября до выполнения работ - ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25, 27.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 16, 18, 20, 24; ул. Карла Либкнехта, 33; ул. Чумбарова-Лучинского, 21, 23.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.