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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 46, 48, 50; ул. Жуковского, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18; ул. Набережная, 1/2, 3, 3А, 7, 7а, 13, 15; ул. Нахимова, 6, 8, 10; ул. Торцева, 1.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 12 сентября до 16.00 14 сентября – просп. Кольский, 106 корп. 4; пр-д. Молодёжный, 11; ул. Зои Космодемьянской, 11;

с 9.00 14 сентября до выполнения работ - ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25, 27.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 16, 18, 20, 24; ул. Карла Либкнехта, 33; ул. Чумбарова-Лучинского, 21, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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