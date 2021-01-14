Плановые отключения в Мурманске на 14 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 января.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 14 января до 16.00 15 января - ул. Крупской, 22, 23, 25, 27.

От горячего и холодного водоснабжения:

8.30 – 23.59 - ул. Полярные Зори, 46.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп.Кольский, 218, 220, 222; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Павлика Морозова, 5 корп. 2, 5 корп. 3; просп.Героев-североморцев, 79, 81;

10.00 – 16.30 – просп.Кольский, 30.

От электроснабжения:

с 9.30 14 января до выполнения работ - ул. Адмирала Лобова, 27 корп. 1;

с 11.00 14 января до выполнения работ - ул. Октябрьская, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.