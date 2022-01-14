Мурманская область. Арктика (16+)14.01.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 14 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 13 января до 16.00 14 января - пер. Якорный, 16; пр-д. Ледокольный, 29.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 – просп. Кольский, 224, 226; ул. Зелёная, 78; ул. Павлика Морозова, 5 корп.2; просп. Героев-североморцев, 5 корп.3, 79, 81; просп. Ленина, 102.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Софьи Перовской, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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