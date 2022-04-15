Плановые отключения в Мурманске на 15 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
8.30 — 17.00 - пер. Арктический, 16; ул. Нахимова, 15;
9.30 — 16.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 1, 4 корп. 1, 6 корп. 1.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Челюскинцев, 32, 34; ул. Туристов, 34а, 43а; ул. Туристов, 45, 47, 49, 51; ул. Загородная, 18, 28.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Лесная, 8, 10, 12, 7; пер. Охотничий, 19; ул. Шмидта, 45, 47; ул. Нахимова, 23; пер. Арктический, 8, 10, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.