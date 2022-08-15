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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 15 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 августа.

Плановый ремонт котельной:

со 2 августа до выполнения работ 15 августа — плановый ремонт ЦТП «Фестивальная» — 15 домов.

Гидравлические испытания:

с 9 августа до выполнения работ 15 августа — гидравлические испытания котельной «Восточная» — 721 дом.

От горячего водоснабжения:

10.00 – 14.00 – просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1;

09.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 18, 19, 21.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Крупской, 23, 25, 27; ул. Прибрежная, 1, 23, 25;

10.00 – 13.00 - просп. Кольский, 140а, 140б, 146, 150 корп, 148, 150 корп. 2, 150 корп. 3, 150 корп. 4, 152; ул. Беринга, 2, 4, 14, 14а.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Гарнизонная, 1, 20.

От электроснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Смирнова, 16, 20, 22;

9.00-14.00 - будет прекращена подача электроэнергии с ТП-815. Отключение электроснабжения коснётся объектов, расположенных по следующим адресам: жилой район Дровяное, ул. Ю. Смирнова,  20, 16, 22, 18, ГСК №370/2, станция сотовой связи, хоккейно-силовой клуб «ТАВР».

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

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