Плановые отключения в Мурманске на 15 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Генерала Фролова, 13; ул. Генералова, 11; ул. Фрунзе, 28, 32/6.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 декабря до 16.00 15 декабря - ул. Крупской, 33, 35, 36, 38;
с 9.00 15 декабря до 16.00 16 декабря - пер. Якорный, 6; просп.Кольский, 60; ул. Бабикова, 7.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Гончарова, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18;
9.30 – 17.00 - ул. Аскольдовцев, 27, 29, 31.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кирова, 24б, 60, 62, 62а; ул. Володарского, 4; ул. Александрова, 30 корп. 3.
От электроснабжения:
с 10.00 15 декабря до выполнения работ – проезд Капитана Тарана, 20;
9.00 – 13.00 – просп. Героев-североморцев, 62; ул. Александра Невского, 89, 97/60; ул. Хлобыстова, 15, 17.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.