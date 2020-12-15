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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 08:30

Плановые отключения в Мурманске на 15 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Генерала Фролова, 13; ул. Генералова, 11; ул. Фрунзе, 28, 32/6.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 14 декабря до 16.00 15 декабря - ул. Крупской, 33, 35, 36, 38;

с 9.00 15 декабря до 16.00 16 декабря -  пер. Якорный, 6; просп.Кольский, 60; ул. Бабикова, 7.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Гончарова, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18;

9.30 – 17.00 - ул. Аскольдовцев, 27, 29, 31.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кирова, 24б, 60, 62, 62а; ул. Володарского, 4; ул. Александрова, 30 корп. 3.

От электроснабжения:

с 10.00 15 декабря до выполнения работ – проезд Капитана Тарана, 20;

9.00 – 13.00 – просп. Героев-североморцев, 62; ул. Александра Невского, 89, 97/60; ул. Хлобыстова, 15, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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