Плановые отключения в Мурманске на 15 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 22.00 14 декабря до 6.00 15 декабря – просп. Кольский, 4а, 8, 8а, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 24а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 91 корп. 1, 91 корп. 2, 91 корп. 3, 93, 95, 95а, 97 корп. 1, 97 корп. 2, 97 корп. 3, 97 корп. 4, 100, 102, 104 корп. 1, 104 корп. 2, 104 корп. 3, 104 корп. 4, 106 корп. 1, 106 корп. 2, 106 корп. 3, 106 корп. 4, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3, 108 корп. 4, 110, 112, 114, 114а, 114 корп. 1, 118, 120, 128, 134, 136 корп. 1, 136 корп. 2, 136 корп. 3, 136 корп. 4, 136 корп. 5, 138 корп. 1, 138 корп. 2, 140а, 140б, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 140 корп. 4, 140 корп. 5, 140 корп. 6, 142, 144, 146, 148, 150 корп. 1, 150 корп. 2, 150 корп. 3, 150 корп. 4, 150 корп. 5, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174 корп. 1, 174 корп. 2, 174 корп. 3, 174 корп. 4, 174 корп. 5, 176 корп. 1, 176 корп. 2, 176 корп. 3;пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Беринга, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28; пр-д. Ледокольный, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Баумана, 5; ул. Зои Космодемьянской, 1, 2, 2 корп. 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 16, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36; пр-д. Молодёжный, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16; ул. Морская, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Олега Кошевого, 3, 4, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 8, 10, 12а, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 20, 22, 24; ул. Полярный Круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Спартака, 11, 13; ул. Долина Уюта, 6; ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8, 8а; ул. Ломоносова, 1/13, 2, 3, 5, 6, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 19, 21/10; ул. Фурманова, 15; ул. Капитана Пономарева, 1/16, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 8а, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 11, 12, 14; пр-д. Лыжный, 6, 8, 14; ул. Капитана Орликовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60; ул. Чапаева, 10, 10а; ул. Шевченко, 32;

8.30 — 17.00 - ул. Советская (р-н. Росляково), 5, 7, 9 корп. 2, 11; ул. Школьная (р-н. Росляково), 10;

9.00 — 16.00 - ул. Анатолия Бредова, 17, 19.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 14 декабря до 16.00 16 декабря - ул. Бабикова, 9.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Александрова, 16, 18;

10.00 — 17.00 - ул. Трудовых Резервов, 13.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Ивченко, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

9.00 — 16.00 - ул. Халатина, 12.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 – просп. Кирова, 22, 60, 62, 62а; пр-д. Флотский, 1, 3; ул. Володарского, 4.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Нахимова, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.