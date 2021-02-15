Плановые отключения в Мурманске на 15 февраля

kolobok Что-то не в порядке в городе, где воспитанников одного интерната привлекают для расчистки территории другого учреждения. Комментарий к новости: Воспитанники центра «Ровесник» помогли Мурманскому дому-интернату для престарелых и инвалидов в борьбе с последствиями снегопадов

Сергей Самойленко А ветеран труда федерального значения имеет право на карту городской поддержки и если да, то где ее получить? *** В положении о городской карте говорится о ветеранах труда Мурманской области. Но Вам Комментарий к новости: Проект «Городская карта поддержки» поддержал новый участник