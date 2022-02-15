Плановые отключения в Мурманске на 15 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 14 февраля до 14.00 15 февраля - пер. Якорный, 2; просп. Кольский, 160, 168;

с 9.00 14 февраля до 14.00 16 февраля - ул. Капитана Копытова, 23, 24, 37;

с 12.30 14 февраля до выполнения работ 15 февраля – просп. Кольский, 164;

с 9.00 15 февраля до выполнения работ 17 февраля - ул. Бабикова, 14;

9.00 – 11.30 - ул. Бондарная, 7а, 28, 32, 34.

От горячего и холодного водоснабжения:

с 10.00 15 февраля до выполнения работ - ул. Мира, 4 корп.1, 4 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Павлика Морозова, 4, 4а;

9.00 – 17.00 - ул. Гагарина, 45, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 49;

10.00 – 15.00 - просп. Кольский, 31, 33.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Генерала Щербакова, 16; ул. Книповича, 19; ул. Туристов, 11а, 23а, 29а; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 5.

От электроснабжения:

0.00 – 7.00 – просп. Кирова, 46; просп. Ленина, 2, 4, 8, 12; ул. Заводская, 7;

9.00 – 16.00 - ул. Зелёная, 56 корп.1, 56 корп.2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.