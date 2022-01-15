Плановые отключения в Мурманске на 15 и 17 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 и 17 января.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 17 января до 16.00 18 января - ул. Героев Рыбачьего, 10, 13;

с 9.00 17 января до 16.00 19 января - Героев Рыбачьего, 11, 12

От холодного водоснабжения:

с 9.00 17 января до выполнения работ - ул. Карла Либкнехта, 15а;

9.30 – 18.00 – просп. Героев-североморцев, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19.

От газоснабжения:

15 января

10.00 – 15.00 - просп Кольский, 61, 147.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.