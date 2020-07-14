Плановые отключения в Мурманске на 15 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 июля.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 7 июля до выполнения 20 июля – плановый ремонт (полная остановка) Восточная котельная – 458 дома;

с 7 июля до выполнения 20 июля – плановый ремонт (остановка по горячему водоснабжению) Восточная котельная – 492 дома.

Гидравлические испытания тепловой сети:

С 14 июля по 16 июля испытания на тепловые потери от Южной котельной – 564 дома.

От горячего водоснабжения:

8.40 – 16.40 - просп. Кирова, 31, 31а; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3;

9.00 – 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 23, 23а, 25; ул. Карла Либкнехта, 23, 24.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.30 – 13.00 - ул. Капитана Маклакова, 9, 11, 13.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Фрунзе, 21/4.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 9; ул. Профсоюзов, 1.

От электроснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Капитана Маклакова, 47, 51;

13.00 – 15.00 - ул. Старостина, 27, 29.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.