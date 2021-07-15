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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 15 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на  15 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 6 июля до выполнения 19 июля - плановый ремонт котельной Северная (АО «МЭС») – 492 дома;

с 12 июля  до выполнения 25 июля - плановый ремонт Дизельной котельной (п. Дровяное) (МУП «Мурманская управляющая компания») – 4 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 дома;

с 13 июля до выполнения  26 июля - плановый ремонт от котельной ТЦ «Росляково -1» (филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть») - 67 домов;

с 14 июля до выполнения 27 июля - плановый ремонт котельной мкр. Абрам-Мыс (АО «МЭС») – 16 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 15.00 – просп.Кольский, 43, 45, 47, 49;

9.00 – 17.00 – просп.Ленина, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 31а; ул. Гвардейская, 1/15, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9, 9а; ул. Генерала Журбы, 1, 10, 12, 4, 6, 6а; ул. Полярные Зори, 10, 13, 2, 4, 6, 8; 08.30 – 16.30, ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20 ул. Декабристов, 4/22; ул. Максима Горького, 17/14, 15; ул. Новосельская, 4; ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4; ул. Халтурина, 11, 16, 7, 9;

09.20 – 12.00 - ул. Крупской, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ш. Верхнеростинское, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Седова, 20, 22, 24;

9.00 – 13.00 - ул. Крупской, 29, 31;

9.30 – 17.00 - пер. Терский, 7а, 9.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ш. Североморское (Росляково), 14;

10.00 – 15.00 - ул. Инженерная, 10;

10.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 69.

От электроснабжения:

9.00 – до выполнения - ул. Фрунзе, 31а, 31, 33, 35, 37, 39.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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