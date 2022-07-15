Плановые отключения в Мурманске на 15 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 5 июля до выполнения работ 18 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 464 дома;

с 12 июля до выполнения работ 25 июля – плановый ремонт котельной «Восточная» - 721 дом;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Абрам-Мыс» - 19 домов;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Росляково-1» - 41 дом.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Маяковского, 3; ул. Павлика Морозова, 5 корп.3;

10.30 – 14.00 - ул. Крупской, 33;

13.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 1.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ш. Североморское (жилой район Росляково), 7.

От электроснабжения:

0.00 – 7.00 - переулок Хибинский, 2; ул. Шмидта, 2, 4, 4а, 6, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.