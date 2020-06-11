Плановые отключения в Мурманске на 15 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 9 июня до выполнения 15 июня - опрессовка от тепловой сети Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома;

с 15 июня до выполнения 18 июня - опрессовка от тепловой сети Северной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 492 дома.

Ремонт котельной:

с 9 июня до выполнения 22 июня - полная остановка котельной ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 12 домов;

с 15 июня до выполнения 28 июня - полная остановка угольной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») - 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня - полная остановка дизельной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») - 4 дома.

От горячего водоснабжения:

с 15.00 8 июня до выполнения работ 16 июня - ул. Бабикова, 1;

с 15.50 9 июня до выполнения работ 16 июня - ул. Капитана Копытова, 23;

с 18.00 9 июня до выполнения работ 16 июня - ул. Зои Космодемьянской, 25.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Крупской, 42, 46.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - просп. Героев-североморцев, 56, 58; ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8; ул. Александра Невского, 88, 90, 92, 96, 98.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.