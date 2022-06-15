Плановые отключения в Мурманске на 15 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

с 14 июня до выполнения 16 июня – опрессовка теплосети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 19 домов;

с 14 июня до выполнения 17 июня – опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 144 дома;

с 14 июня до выполнения 20 июня – опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МТЭЦ») – 845 домов.

Гидропневматическая промывка теплосети котельной:

с 14 июня до выполнения 16 июня – гидропневматическая промывка теплосети котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») зоны «Низ» – 26 домов;

с 16 июня до выполнения 17 июня – гидропневматическая промывка теплосети котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») зоны «Верх» – 15 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Капитана Буркова, 23;

10.00 – 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 5;

10.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 3; ул. Александрова, 36; ул. Павлика Морозова, 5 корп. 3;

10.00 – 17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 9, 11;

10.00 – 18.00, -ул. Александрова, 34 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 18.00 - ул. Полярные Зори, 7, 9, 11;

9.00 – 20.00 - ул. Промышленная, 4 корп. 1, 10, 13, 18, 20, 23, 24, 26, 28.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 16;

10.00 – 13.00 - ул. Новое Плато, 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.