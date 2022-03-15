Плановые отключения в Мурманске на 15 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 марта до 16.00 15 марта – просп. Кольский, 80; ул. Беринга, 1, 3, 9;
с 9.00 15 марта до 17.00 17 марта - ул. Капитана Копытова, 13, 14.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Октябрьская, 27, 29, 30, 36, 38, 40; ул. Привокзальная, 20, 22, 24, 26.
От газоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Шевченко, 11а, 14а; ул. Капитана Буркова, 11/18, 13; ул. Гагарина, 9 корп. 3, 9 корп. 4; ул. Александрова, 28.
От электроснабжения:
0.00 — 7.00 – просп. Кирова, 46; просп. Ленина, 2, 4, 8, 12; ул. Заводская, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.