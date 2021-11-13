Плановые отключения в Мурманске на 15 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 ноября.

От горячего водоснабжения:

с 16.00 10 ноября до выполнения работ 16 ноября - ул. Капитана Буркова, 29;

с 9.00 15 ноября до выполнения работ – просп. Ленина, 96; ул. Карла Либкнехта, 11а; ул. Октябрьская, 8, 10, 12.

От электроснабжения:

с 9.00 15 ноября до выполнения работ - ул. Александра Невского, 69/51.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.