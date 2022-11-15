Мурманская область. Арктика (16+)15.11.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 15 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Адмирала Лобова, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 45, 47, 47а; ул. Разина, 3; ул. Сафонова, 28а.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 – просп. Кольский, 70, 76, 68; ул. Павлова, 57, 59.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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