Плановые отключения в Мурманске на 15 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Адмирала Лобова, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 45, 47, 47а; ул. Разина, 3; ул. Сафонова, 28а.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 – просп. Кольский, 70, 76, 68; ул. Павлова, 57, 59.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.