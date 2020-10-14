Плановые отключения в Мурманске на 15 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 октября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 13 октября до 17.00 15 октября - ул. Зои Космодемьянской, 18;

с 9.00 14 октября до 16.00 16 октября - пр-д. Молодёжный, 3, 4, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.