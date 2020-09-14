Плановые отключения в Мурманске на 15 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 45, 47а; ул. Нахимова, 22; ул. Разина, 3, 5; ул. Сафонова, 28а.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 14 сентября до 16.00 15 сентября - ул. Полярный Круг, 2, 3, 4, 5.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 11.00 - ул. Старостина, 91;

9.00 – 23.00 - ул. Спартака, 11, 13.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - просп. Ленина, 1, 22; ул. Павлова, 2, 3; ул. Коминтерна, 22, 24; ул. Карла Либкнехта, 21/22; ул. Чумбарова-Лучинского, 29, 33.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.