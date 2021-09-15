Плановые отключения в Мурманске на 15 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 14 сентября до 16.00 15 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 4, 6;

с 9.00 15 сентября до 16.00 16 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 10;

с 9.00 15 сентября до 16.00 17 сентября - ул. Морская, 5;

9.00 – 10.30 - ул. Бондарная, 7а, 28, 32, 34.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.