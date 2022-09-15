Плановые отключения в Мурманске на 15 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 15 сентября до выполнения работ – просп. Ленина, 104; ул. Карла Либкнехта, 18, 18а, 22; ул. Папанина, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34/25; ул. Челюскинцев, 17/24, 21а, 21в, 23а, 25, 25а.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 10.00 - ул. Траловая, 47, 47а, 49, 49а, 51;
9.00 — 14.00 - ул. Инженерная, 28; ул. Николаева, 4; ул. Александра Невского, 36;
9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 41.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Радищева, 12, 22; просп. Ленина, 19, 21, 23;
10.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.