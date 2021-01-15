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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.21 08:30

Плановые отключения в Мурманске на 15 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 12.00 -  ул. Октябрьская, 16, 18/13; ул. Челюскинцев, 13а;

9.00 – 15.00 - ул. Папанина, 27;

9.00 – 16.00, ул. Калинина, 46.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 14 января до 16.00 15 января - ул. Крупской, 22, 23, 25, 27.

От горячего и холодного водоснабжения:

8.30 – 23.59 - ул. Полярные Зори, 46;

9.00 – 16.00 - ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8;  ул. Капитана Пономарева, 14; ул. Фурманова, 10, 11, 15.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Чапаева, 10;

10.00 – 12.00 - ул. Советская (р. Росляково), 7, 9, 9 корп. 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп.Кольский, 224, 226, 228; ул. Зелёная, 78; ул. Свердлова, 4 корп. 1, 4 корп. 2; просп.Героев-североморцев, 83/1.

От электроснабжения:

8.00 – 17.00 - ул. Трудовых Резервов, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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