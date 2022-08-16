Плановые отключения в Мурманске на 16 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 августа.
Опрессовка теплосети котельной:
с 15 августа до выполнения 16 августа — опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 12 домов.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 23, 25;
8.30 — 16.30 - ул. Ломоносова, 3;
21.00 — 21.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.
От горячего и холодного водоснабжения:
09.00 — 16.00 - ул. Старостина, 27, 29.
От газоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Гагарина, 25;
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.