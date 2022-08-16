Плановые отключения в Мурманске на 16 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 августа.

Опрессовка теплосети котельной:

с 15 августа до выполнения 16 августа — опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 12 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 23, 25;

8.30 — 16.30 - ул. Ломоносова, 3;

21.00 — 21.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.

От горячего и холодного водоснабжения:

09.00 — 16.00 - ул. Старостина, 27, 29.

От газоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Гагарина, 25;

10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.