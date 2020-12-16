Плановые отключения в Мурманске на 16 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 15 декабря до 16.00 16 декабря - пер. Якорный, 6; просп.Кольский, 60; ул. Бабикова, 7;
с 8.00 16 декабря до 16.00 18 декабря - ул. Бабикова, 6.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 18.00 – прочп. Ленина, 51.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 16 декабря до выполнения работ - ул. Школьная (п. Росляково), 5, 5 корп.2; ш. Североморское (п. Росляково), 10;
8.30 – 23.00 - ул. Фрунзе, 5/5, 7.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Ленина, 7, 13, 15, 94; просп.Кирова, 26; ул. Александрова, 30 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.