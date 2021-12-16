Плановые отключения в Мурманске на 16 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Сполохи, 3;
9.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 2, 55, 69/51, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85а, 89; ул. Николаева, 13, 15; ул. Папанина, 27; ул. Угольная База, 9.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 15 декабря до 17.00 17 декабря - ул. Олега Кошевого, 4, 6 корп. 1, 10;
с 14.00 15 декабря до выполнения работ 16 декабря - ул. Халатина, 14.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Аскольдовцев, 11, 15.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 – просп. Ленина, 7, 13, 15, 94; просп. Кирова, 24; ул. Александрова, 30 корпе. 2.
От электроснабжения:
с 10.00 16 декабря до выполнения работ - ул. Достоевского, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.